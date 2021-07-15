Iğdır Tuzluca'daki tuz üretim tesisinde yaz sezonunda 130 havuzda 2 bin ton tuz elde ediliyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Tuz dağının eteğinde kurulan bir işletme, dağdan gelen bu tuzlu suların önüne kurduğu 130 havuzda suların bir kısmını biriktiriyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte suyun buharlaşmasıyla tuz elde edilirken tesiste yaz sezonu boyunca 2 bin tona yakın tuz üretiliyor.
15.07.2021 12:48
- Son Güncelleme: 15.07.2021 12:48
İlçenin etrafındaki tuz dağlarından oyma tekniğiyle tuz çıkartılıyor. Ayrıca bir dağın içindeki tuz kayalarının aralarından akan sular da tuz yapımı için kullanılıyor.
Tuz dağının eteğinde kurulan bir işletme, dağdan gelen bu tuzlu suların önüne kurduğu 130 havuzda suların bir kısmını biriktiriyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı kentte, havuzlarda biriken tuzlu sular buharlaşınca geriye bembeyaz, sofrada kullanılabilecek özelliklere sahip, halk arasında havuz ya da göl tuzu olarak bilinen lezzet kalıyor.
Bir ya da iki gün bekledikten sonra su ve nemden tamamen arınan tuzlar torbalara doldurulup yurdun farklı bölgelerine gönderilip satılıyor.