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İstanbul Sultangazi'de 'çocuk kaçırıldı' iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Sultangazi'de, otomobilin bagajındaki çocuğun darbedilerek kaçırıldığı gören mahalleli panik yaşadı. Polis harekete geçti, inceleme yaptı. Saatlerce süren hareketliliğin altındaki gerçek herkesi şoke etti. Mahallelinin paniğe neden olduğu olay 'TikTok' için video çekimi çıktı.

DHA
10.06.2022 13:43 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:43
İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu. Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darbeden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı.

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İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti.

İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, "Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular.

İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Bunu görünce bende bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık" dedi.

İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı

Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

İstanbul Sultangazi’de ’çocuk kaçırıldı’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı
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