İstanbul Sultangazi'de 'çocuk kaçırıldı' iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçeğin altından TikTok videosu çıktı
Sultangazi'de, otomobilin bagajındaki çocuğun darbedilerek kaçırıldığı gören mahalleli panik yaşadı. Polis harekete geçti, inceleme yaptı. Saatlerce süren hareketliliğin altındaki gerçek herkesi şoke etti. Mahallelinin paniğe neden olduğu olay 'TikTok' için video çekimi çıktı.
10.06.2022 13:43 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:43
Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti.