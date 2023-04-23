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Haberler Yaşam Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Tıpkısının aynısı...

Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Tıpkısının aynısı...

Sosyal medya son günlerde viral olan bir görüntüyü konuşuyor. Son günlerde viral olan bu paylaşımda patates soyan bir kadın karşısına çıkan figürü görünce büyük bir korku yaşadı ve o anları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi.

23.04.2023 13:50 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:51
Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

Yemek yapmak için patates soyan kadın şok üstüne şok yaşadı. Kadın patates kabuklarını soyduğu sırada normal bir şekilde işine devam ederken korkunç bir figürle karşılaştı. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf karesi kadının hayatında ilk kez böylesine ürkütücü bir olay yaşamasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

BİR ANDA KARŞISINA ÇIKTI

Kadının fotoğrafını çektiği figür ise bir fok balığına benzemekteydi.

Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

Tamamen tesadüfen oluşan bu figür insanların ilgisini çekti.

Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kadının paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

Fok balığı figürünün nasıl oluştuğu hala bir sır olarak kaldı.

Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

Bu olay insanların ilgisini çekmeyi başardı ve hatta bazıları tarafından "doğanın mucizesi" olarak adlandırıldı.

Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Tıpkısının aynısı...

İşte o kare!

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