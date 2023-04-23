Karşısına öyle bir şey çıktı ki görenler hayret etti! Patates soyan kadın neye uğradığını şaşırdı! Tıpkısının aynısı...

Yemek yapmak için patates soyan kadın şok üstüne şok yaşadı. Kadın patates kabuklarını soyduğu sırada normal bir şekilde işine devam ederken korkunç bir figürle karşılaştı. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf karesi kadının hayatında ilk kez böylesine ürkütücü bir olay yaşamasına neden oldu.