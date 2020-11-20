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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Cemal Süreya'nın "Öyle güzel ki ölürüm artık, Beyaz uykusuz uzakta, Kars çocukların da Kars'ı, Ölüleri yağan karda, Donmuş gözlerimin arası" dizelerinde de yer alan Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar otomobillerinin üzerinde biriken karları temizledi.

20.11.2020 10:56 - Son Güncelleme: 20.11.2020 11:04
Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ta il merkezine mevsimin ilk karı düştü.

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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar otomobillerinin üzerinde biriken karları temizledi.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışıyla kentteki ibadethaneler ile tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri de bazı esnaflar buğdayla yemledi.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Esnaf Serhat Öztürk, Kars'a bekledikleri kışın geldiğini söyledi. Sabah saatlerinde kentin beyaza büründüğünü ifade eden Öztürk, "Kış geldi, güvercinler yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. İş yerimi açtığımda ilk işim güvercinleri yemlemek oluyor. Yaz ayına kadar güvercinleri böyle besleyeceğiz." dedi.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Vatandaşlardan Çetin İlbey de sabah beyaz örtüyle uyandıklarını belirterek "Memleketimizin bundan sonraki durumu böyle. Herkes sabah evin önündeki aracının üzerinde biriken karları temizledi." ifadelerini kullandı.

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