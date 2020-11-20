Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Esnaf Serhat Öztürk, Kars'a bekledikleri kışın geldiğini söyledi. Sabah saatlerinde kentin beyaza büründüğünü ifade eden Öztürk, "Kış geldi, güvercinler yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. İş yerimi açtığımda ilk işim güvercinleri yemlemek oluyor. Yaz ayına kadar güvercinleri böyle besleyeceğiz." dedi.