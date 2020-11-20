Kars'a mevsimin ilk karı yağdı
Cemal Süreya'nın "Öyle güzel ki ölürüm artık, Beyaz uykusuz uzakta, Kars çocukların da Kars'ı, Ölüleri yağan karda, Donmuş gözlerimin arası" dizelerinde de yer alan Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar otomobillerinin üzerinde biriken karları temizledi.
20.11.2020 10:56
- Son Güncelleme: 20.11.2020 11:04
Esnaf Serhat Öztürk, Kars'a bekledikleri kışın geldiğini söyledi. Sabah saatlerinde kentin beyaza büründüğünü ifade eden Öztürk, "Kış geldi, güvercinler yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. İş yerimi açtığımda ilk işim güvercinleri yemlemek oluyor. Yaz ayına kadar güvercinleri böyle besleyeceğiz." dedi.
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