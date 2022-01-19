Dev kertenkelenin öğle yemeği vakti! Karnı zil çaldı! Korku salan çıngıraklı yılanı tek hamlede mideye indirdi
Görüntüler 2017 yılına ait... Reptile adındaki bir Youtube kanalı vahşi doğanın en acımasız yüzünü gözler önüne serdi. Meksika çekilen görüntülerde, vahşi doğadaki hayvanların çekindiği bir çıngıraklı yılan ve Varanus cinsine ait bir monitör kertenkele var. Tüm canlılara korku salan çıngıraklı yılanı öğle yemeği için hedef tahtasına koyan dev kertenkele, avını adım adım takip etti. İşte sonrasında yaşananlar.
19.01.2022 11:02
- Son Güncelleme: 19.01.2022 11:03
Varanus Obor ya da monitör kertenkele olarak adlandırılan bir dev kertenkele, çıngıraklı yılanı gözüne kestirdi.