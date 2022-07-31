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Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Kan donduran olay Denizli'de yaşandı. Onur A., boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Cani koca ise olayın ardından canlı yayın açtı&hellip; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.

31.07.2022 13:38 - Son Güncelleme: 31.07.2022 13:50
Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Olay, önceki gün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.

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Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

YARALI EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI
Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Rabia D. A.'nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" şeklinde konuştu.

Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

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