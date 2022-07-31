Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!
Kan donduran olay Denizli'de yaşandı. Onur A., boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Cani koca ise olayın ardından canlı yayın açtı… Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.
31.07.2022 13:38 - Son Güncelleme: 31.07.2022 13:50
Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
YARALI EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI
Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Rabia D. A.'nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" şeklinde konuştu.