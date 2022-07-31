Karısını bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan koca tutuklandı!

Olay, önceki gün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.