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Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

Siirt'in Meydandere köyünde yaşayanların 2 haftadır yer altından sesler duydukları iddiası üzerine AFAD İl Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, inceleme başlattı.

DHA
31.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 31.07.2022 16:59
Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayanlar yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiğini ve ardından sarsıntılar yaşadıklarını belirterek AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

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Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekip, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

Ekip, yüksek kesimlerdeki arazilerde yarılma ve açılma olup olmadığına dair araştırma yapmaya başladı.

Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

Köylülerin iddia ettiği seslerle ilgili henüz bir tespit yapılamazken, hazırlanacak raporun ardından sesin kaynağı tespit edilecek.

Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı

Bazı köylüler de özellikle gece saatlerinde ses geldiğini ve köyün yakınındaki baraj suyunun boşlukları doldurduğunu ve sesin o nedenle geldiğini düşündüklerini söyledi.

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