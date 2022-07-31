Siirt Meydandere köyünde 2 haftadır duyulan gizemli sesler üzerine AFAD inceleme başlattı
Siirt'in Meydandere köyünde yaşayanların 2 haftadır yer altından sesler duydukları iddiası üzerine AFAD İl Müdürlüğü jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, inceleme başlattı.
31.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 31.07.2022 16:59
Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayanlar yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiğini ve ardından sarsıntılar yaşadıklarını belirterek AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurdu.
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekip, köye gelerek incelemelerde bulundu.