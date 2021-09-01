Karıncalarla ilgili bu gerçeği daha önce kesinlikle duymadınız! Dünyadaki her 1 insana denk...
Karıncalara şüphesiz ki ev başta olmak üzere her yerde rastlıyoruz. Hayatımızın her bir alanında karşımıza çıkan ve çok çalışkan olarak bilinen karıncaların nüfusunun ne kadar olduğu pek çok kişi merak ediliyor. Karıncaların günümüzde 12.000'den fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14.000 civarında türü olduğu sanılıyor. Peki, karıncaların nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyor musunuz? İşte karıncalar hakkında merak edilen tüm bilgiler
Karıncalar evimizin herhangi bir köşesinde ya da sokakta kaldırım aralarında, çimlik alanda neredeyse hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışır. Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşıyor. Peki, dünyadaki her bir insana kaç karınca denk geliyor? İşte herkesi şaşırtacak bilgi...
Karıncalar, Kretase Dönemi'nin ortalarında, 110 ile 130 milyon yıl önce yaban arısına benzeyen hayvanlardan türemiş ve çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra çeşitlenmiştir.
BU BÖLGELER DIŞINDA HER YERDE YAŞARLAR
Karıncalar, Antarktika, ve Grönland, İzlanda gibi bazı büyük adalar dışında tüm kıtalarda yaşar, Polinezya'nın bazı bölümleri ve Hawaii Adaları gibi adalarda ise kendine özgü türler yoktur.
Karıncalar ekolojik nişlerin geniş bir kesiminde bulunur ve doğrudan ya da dolaylı otçul, avcı ve leşçi olarak çok kapsamlı besin kaynaklarından yararlanır.