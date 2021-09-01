Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan düşerek ağır yaralandı! Kasten yaralamayı görünce yıkıldı

Mine, "Biz ' kasten yaralamadan' dava açılması için itirazda bulunduk. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Sadece şüphelinin beyanları dikkate alınarak 'kasten yaralamadan' dava açıldı. Müvekkilimiz birde müşteki sanık durumuna düştü. Dosyada Safiye Nur Gürbüz'ün oraya zorla getirildiğine dair görgü tanıkları ve kızın çığlık seslerini duyan birçok ifade olmasına rağmen, şüpheli Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ifadeleri esas alınarak 'kasten yaralamadan' dosya açılmıştır. Safiye Nur Gürbüz'ün yaşaması mucizedir. Hukuki mücadelemiz sürecek" diye konuştu.