Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz 2. kattan düşerek ağır yaralandı! Kasten yaralamayı görünce yıkıldı
Antalya'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü, 2'ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. Gürbüz "Bu olayda yaşamam mucize. Kasten öldürme yerine kasten yaralamadan dava açılması beni hayal kırıklığına uğrattı" sözleriyle hayal kırıklığını anlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak, hakkında asliye ceza mahkemesinden "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Yaşanan korkunç olayın ardından hazırlanan iddianamede, Aytaç Süleyman Daşbudak'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.
Mine, "Biz ' kasten yaralamadan' dava açılması için itirazda bulunduk. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Sadece şüphelinin beyanları dikkate alınarak 'kasten yaralamadan' dava açıldı. Müvekkilimiz birde müşteki sanık durumuna düştü. Dosyada Safiye Nur Gürbüz'ün oraya zorla getirildiğine dair görgü tanıkları ve kızın çığlık seslerini duyan birçok ifade olmasına rağmen, şüpheli Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ifadeleri esas alınarak 'kasten yaralamadan' dosya açılmıştır. Safiye Nur Gürbüz'ün yaşaması mucizedir. Hukuki mücadelemiz sürecek" diye konuştu.