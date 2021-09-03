İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Arnavutköy'de, yolda durdurulan hafif ticari araç, kurşun yağmuruna tutuldu. 11 mermi isabet eden araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Yaraladıkları sürücünün husumetlisi oldukları iddia edilen iki saldırgan otomobilleriyle kaçtı. Saldırı anı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırıya ilişkin çalışma başlattı.