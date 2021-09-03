İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul Arnavutköy'de trafikte durdurulan bir hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu. Araca 11 mermi isabet ederken araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Sürücünün husumetlisi olan iki kişi otomobilleriyle kaçarken o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
03.09.2021 09:32
- Son Güncelleme: 03.09.2021 09:39
Arnavutköy'de, yolda durdurulan hafif ticari araç, kurşun yağmuruna tutuldu. 11 mermi isabet eden araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Yaraladıkları sürücünün husumetlisi oldukları iddia edilen iki saldırgan otomobilleriyle kaçtı. Saldırı anı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırıya ilişkin çalışma başlattı.