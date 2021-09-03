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İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Arnavutköy'de trafikte durdurulan bir hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu. Araca 11 mermi isabet ederken araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Sürücünün husumetlisi olan iki kişi otomobilleriyle kaçarken o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
03.09.2021 09:32 - Son Güncelleme: 03.09.2021 09:39
İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Arnavutköy'de, yolda durdurulan hafif ticari araç, kurşun yağmuruna tutuldu. 11 mermi isabet eden araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Yaraladıkları sürücünün husumetlisi oldukları iddia edilen iki saldırgan otomobilleriyle kaçtı. Saldırı anı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

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İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, dün saat 17.30'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, market işletmecisi Ayhan K.'nin kullandığı 34 ZV 2177 plakalı hafif ticari aracındayken husumetlisi oldukları iddia edilen iki kişi tarafından yolda durduruldu.

İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Arça, şüphelilerden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 11 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü Ayhan K., bacaklarından yaralandı.

İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Saldırganlar kaçarken otomobilleriyle kavşakta bulunan başka bir otomobile çarpıp, yollarına devam etti. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’de dehşet anları kamerada! Hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Yaralı Ayhan K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırının gerçekleştiği alanda detaylı inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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