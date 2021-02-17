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Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaz örtüsünü giydi. Uzun bir aradan sonra kara kavuşan İstanbullular da kardan adam yaparak karın keyfini çıkarttı. İstanbul Başakşehir'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise duygulandırdı. 10 yaşındaki Muhammed, kardan adamın üzerine asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle dolandığını gördü. Muhammed, bunu fark edince hemen düzeltti. Daha sonra Türk bayrağının tekrar tekrar dolandığını gören büyük yürekli çocuk her defasında bayrağı düzeltti. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken akıllara ise Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri geldi.

17.02.2021 11:11 - Son Güncelleme: 17.02.2021 11:47
Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Başakşehir'de öğlen saatlerinde bir vakıf temsilciliğinin güvenlik kameralarına 10 yaşındaki bir çocuğun bayrak sevgisi yansıdı. Sabah saatlerinde babasının iş yerine gelen Muhammed Emin Akan, bir süre sonra dışarı çıkarak tek başına karda oynamaya başladı.

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Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği'nde görevli çalışanların yaptığı kardan adamdaki Türk bayrağının dolandığını , yarıya indiğini fark eden Muhammed Emin, koşarak kardan adamın yanına giderek bayrağı düzeltti. Ayrılmasından hemen sonra bayrağın rüzgarda yeniden dolandığını fark eden Muhammed geri dönerek bayrağı tekrar düzeltti ve oyununa devam etti.

Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Aradan geçen yaklaşık 5 dakikalık süre sonunda yeniden kardan adamın yanına gelen Muhammed Emin, bayrağı üçüncü defa düzeltip karda oynamaya devam etti. Yaşanan tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü sonrası konuşan babası Ömer Akan gururlandığını ifade ederek "Beni gerçekten çok gururlandırdı çünkü bu zamanda böyle dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan çocukları yetiştirmek kolay değil.

Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Allah böyle kimselerin sayısını artırsın" dedi. Oyununa ara vererek bayrağı üç defa düzelten Muhammed de "Bayrak bozulmuştu, yanına gittim bozuk görünce düzelttim. Bir iki kez düzelttim." dedi.

Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Kardan adamı yapanlardan biri olan ve olayı kamerada fark eden Cemil Ilıca, "Dün sabah saatlerinde TÜGVA'nın önüne yakışacak bir şekilde Türk bayraklı kardan adamı yapalım, dedik. Hem de 13 şehidimiz vardı, bayrakla birlikte bilinçlendirelim dedik insanları.

Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Kardan adamı yaptıktan sonra tipi olduğundan dolayı bayrak yarıya düşmüştü. Genç bir kardeşimiz sabah burada oynarken gelip düzeltti, selamını da verdi. Kamera sistemimizden fark ettik bu durumu." dedi.