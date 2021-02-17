Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı
İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaz örtüsünü giydi. Uzun bir aradan sonra kara kavuşan İstanbullular da kardan adam yaparak karın keyfini çıkarttı. İstanbul Başakşehir'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise duygulandırdı. 10 yaşındaki Muhammed, kardan adamın üzerine asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle dolandığını gördü. Muhammed, bunu fark edince hemen düzeltti. Daha sonra Türk bayrağının tekrar tekrar dolandığını gören büyük yürekli çocuk her defasında bayrağı düzeltti. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken akıllara ise Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri geldi.
17.02.2021 11:11
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:47
TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği'nde görevli çalışanların yaptığı kardan adamdaki Türk bayrağının dolandığını , yarıya indiğini fark eden Muhammed Emin, koşarak kardan adamın yanına giderek bayrağı düzeltti. Ayrılmasından hemen sonra bayrağın rüzgarda yeniden dolandığını fark eden Muhammed geri dönerek bayrağı tekrar düzeltti ve oyununa devam etti.