Kardan adamda asılı olan Türk bayrağı dolandıkça düzeltti! 10 yaşındaki Muhammed gözleri yaşarttı

Kardan adamı yapanlardan biri olan ve olayı kamerada fark eden Cemil Ilıca, "Dün sabah saatlerinde TÜGVA'nın önüne yakışacak bir şekilde Türk bayraklı kardan adamı yapalım, dedik. Hem de 13 şehidimiz vardı, bayrakla birlikte bilinçlendirelim dedik insanları.