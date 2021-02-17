"Yapamazsın" dediler! 300 bin lirayla girdi! 15 bin yavru siparişi aldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün, 300 bin liraylık birikimiyle kaz çiftliği kurdu. Abasiyün, işe başladığında çevresindekilerin kendisine "Yapamazsın, kim alır" dediğini aktardı. Ancak şu anda 15 bin yavru siparişi aldığını belirtti ve ihracat bile yapabileceğini sözlerine ekledi.
Birikimi olan 300 bin TL'sini harcayan Abasiyün, köyünde bir kaz çiftliği kurdu. Kazları gören bazı köylülerin 'Yapamazsın, kim alır?' sözlerine aldırmadan işe devam eden Abasiyün, destek almadan kurduğu çiftlikte 550 kaz yetiştirmeye başladı. Kazlara olan talebe istediği ölçüde yetişemediğini söyleyen Abasiyün, desteklenmesi halinde yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi.
"İNŞALLAH BURADAKİ İNSANLARA DA FAYDAMIZ DOKUNUR"
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım.
Bu işi yapmaya karar verdim. İnşallah buradaki insanlara da faydamız dokunur. Onlara örnek oluruz ve onlar da bu işi yaparlar. Şu anda herkesin gözü kulağı üzerimizde. Bu bölgede kaz işletmeciliğini bir tek ben aldım. Başka kimse almadı. Biriktirdiğim 300 bin TL ile bu işe girdim. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden ilk etapta 550 kaz getirdim. Her biri yıllık 50-60 yumurta yapıyor. 200'ü damızlık, 350'si de dişidir" diye konuştu.