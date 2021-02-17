Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı. Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor.