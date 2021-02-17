Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde evlerin altındaki atölyelerde bir asır önce başlayan tüfek imalatı ABD'ye kadar uzandı. Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 2020'de ABD'ye 11 milyon dolarlık ihracat yaptı.
17.02.2021 11:29
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:48
Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı. Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor.
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, 1962'de kurulan kooperatifte 500'e yakın çalışanın olduğunu söyledi. Mahalledeki fabrikada, çifte kırma, yarı otomatik, yivli av tüfeği, askeri keskin nişancı ve havalı av tüfeği üretiminin yapıldığını belirten Tanık, 2015'te yeni atılımlarla piyasada daha güçlü hale geldiklerini dile getirdi.