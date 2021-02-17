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Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde evlerin altındaki atölyelerde bir asır önce başlayan tüfek imalatı ABD'ye kadar uzandı. Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 2020'de ABD'ye 11 milyon dolarlık ihracat yaptı.

17.02.2021 11:29 - Son Güncelleme: 17.02.2021 11:48
Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde, yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içinde teknolojinin de etkisiyle gelişti.

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Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma ulaştı. Kooperatifin yanı sıra 10'un üzerinde şirket tarafından üretilen av tüfeklerinin ihracatı da her geçen yıl artıyor.

Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, 1962'de kurulan kooperatifte 500'e yakın çalışanın olduğunu söyledi. Mahalledeki fabrikada, çifte kırma, yarı otomatik, yivli av tüfeği, askeri keskin nişancı ve havalı av tüfeği üretiminin yapıldığını belirten Tanık, 2015'te yeni atılımlarla piyasada daha güçlü hale geldiklerini dile getirdi.

Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Tanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkisinin olumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Pandemiden dolayı insanların doğaya gitmesi, ava gitme isteği silahlanmaya itti. ABD'ye ciddi anlamda ihracatımız var.

Konya Beyşehir'de bir asır önce evlerin altında başladılar! ABD'ye 11 milyon dolarlık tüfek sattılar

Pandemi kaynaklı Avrupa'daki çoğu fabrikaların kapatılmasıyla da ABD'li ithalatçılar Türkiye'ye yöneldi. Şu anda yoğunluk sürüyor, fabrikamız tam kapasite çalışıyor. Mahalledeki tüm firmalar tam kapasite çalışıyor. Kooperatifimiz 2020'de ABD'ye 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.