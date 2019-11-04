Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...
Fazla kilolarınızın suçlusu olarak karbonhidratı işaret edenlerden misiniz? Evet fazla karbonhidrat tüketiminde kilo almanız doğal. Bu yüzden sıklıkla doğru miktarda protein tüketerek kilo vermeye çabalıyoruz. Ancak vücudunuzun o uzak durmaya çalıştığınız karbonhidrata da ihtiyacı var. Çünkü karbonhidratların görevi canlıya enerji oluşturmaktır. Ağır beden hareketleri için, en elverişli enerji kaynağı olan karbonhidratlar vücudumuzun vazgeçilmezlerinden biri. Peki karbonhidrat nedir? Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar? İşte karbonhidrat hakkında bilmeniz gerekenler ve karbonhidrat içeren yiyecekler.
Karbonhidratların diğer bir faydası ise, vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.
Karbonhidratların faydası vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.
Karbonhidratları başlıca iki gruba ayırabiliriz:
1-Basit Karbonhidratlar:
Basit Karbonhidratlar basit moleküler yapılarından dolayı çok çabuk sindirilip hızlıca kana karışırlar ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olurlar.
Kan şekerinde hızlı yükselmeler olduğunda vücudumuz ani tepkiler vererek aşırı insülin salgılar ve kandaki şeker seviyesi normalin de altına düşer. Hipoglisemi olarak bilinen bu kan şekeri düşüklüğü mide kazınmaları, aşırı açlık, halsizlik ve ruh hali değişiklikleri olarak fiziksel etkisini hissettirir. Bu ani mide kazınmaları daha fazla şekerli besin tüketmemize sebep olarak kısır bir döngü oluşturur. Bir başka deyişle, kan şekerimizi ani yükselten şekerli gıdalar tükettiğimizde bir kaç saat sonra hissettiğimiz mide kazınmalarından dolayı daha fazla şekerli gıda tüketme ihtiyacı duyarız ve bu da yeni mide kazınmaları doğurur.
Basit Karbonhidratları suni ve doğal olarak ikiye ayrılır.