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Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Fazla kilolarınızın suçlusu olarak karbonhidratı işaret edenlerden misiniz? Evet fazla karbonhidrat tüketiminde kilo almanız doğal. Bu yüzden sıklıkla doğru miktarda protein tüketerek kilo vermeye çabalıyoruz. Ancak vücudunuzun o uzak durmaya çalıştığınız karbonhidrata da ihtiyacı var. Çünkü karbonhidratların görevi canlıya enerji oluşturmaktır. Ağır beden hareketleri için, en elverişli enerji kaynağı olan karbonhidratlar vücudumuzun vazgeçilmezlerinden biri. Peki karbonhidrat nedir? Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar? İşte karbonhidrat hakkında bilmeniz gerekenler ve karbonhidrat içeren yiyecekler.

04.11.2019 16:16 - Son Güncelleme: 04.11.2019 16:29
Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Karbonhidrat vücudun enerji ihtiyacını karşılayan besin maddesidir. Karbonhidratlar protein, yağ, vitamin ve mineraller ile birlikte temel besin kaynaklarından biridir. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşiklerin genel adıdır.

Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Karbonhidratlar su ve minerallerin vücutta tutulmasını sağlarlar. Proteinin enerji olarak kullanılmasını engelleyerek, kas kaybını önlerler. Lifler de karbonhidratın bir çeşididir ve bağırsakların hareketini arttırarak kabızlığı engellerler. Beyin dokusu enerji için sadece karbonhidrat kullanır.

Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Karbonhidratların diğer bir faydası ise, vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Karbonhidratların faydası vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Karbonhidrat nedir, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat ne işe yarar? Bu zamana kadar onu yanlış tanımışız...

Karbonhidratları başlıca iki gruba ayırabiliriz:

1-Basit Karbonhidratlar:

Basit Karbonhidratlar basit moleküler yapılarından dolayı çok çabuk sindirilip hızlıca kana karışırlar ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olurlar.

Kan şekerinde hızlı yükselmeler olduğunda vücudumuz ani tepkiler vererek aşırı insülin salgılar ve kandaki şeker seviyesi normalin de altına düşer. Hipoglisemi olarak bilinen bu kan şekeri düşüklüğü mide kazınmaları, aşırı açlık, halsizlik ve ruh hali değişiklikleri olarak fiziksel etkisini hissettirir. Bu ani mide kazınmaları daha fazla şekerli besin tüketmemize sebep olarak kısır bir döngü oluşturur. Bir başka deyişle, kan şekerimizi ani yükselten şekerli gıdalar tükettiğimizde bir kaç saat sonra hissettiğimiz mide kazınmalarından dolayı daha fazla şekerli gıda tüketme ihtiyacı duyarız ve bu da yeni mide kazınmaları doğurur.

Basit Karbonhidratları suni ve doğal olarak ikiye ayrılır.

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