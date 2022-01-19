Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil oldu! 20 Ocak'ta o illerde eğitime ara
Türkiye'yi yoğun bir şekilde etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde de kar tatili haberler gelmeye başladı. Valilikler tarafından duyurulan bilgilere göre 20 Ocak'ta o illerde eğitime ara verildi.
Türkiye'yi yoğun bir şekilde etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde de kar tatili haberler gelmeye başladı.
Peki 20 Ocak 2021 tarihinde hangi illerde okullar tatil edildi?
SAKARYA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
BİLECİK
Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.
Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
ELAZIĞ
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.