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Karaman'da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Karaman'da Hanife Büyükçetinkaya (67), Arda Berk U.'nun (22) manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arda Berk U., gözaltına alındı.

DHA
21.06.2022 16:06 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:06
Karaman’da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi.

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Karaman’da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Arda Berk U., 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Karaman’da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı.

Karaman’da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi.

Karaman’da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında

Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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