Karaman'da otomobil ile minibüs arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsü gözaltında
Karaman'da Hanife Büyükçetinkaya (67), Arda Berk U.'nun (22) manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arda Berk U., gözaltına alındı.
21.06.2022 16:06 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:06
Arda Berk U., 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.