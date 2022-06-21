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Haberler Yaşam Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden Florida'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Diğer vahşi hayvanlarla sık sık mücadeleye girişen koca timsahların hedefinde bu kez bir insan vardı. Evinin bahçesinde duran bir adama aniden timsah saldırdı. Aç olan timsah adamı gözüne kestirdi. Fırsatını bulunca da saldırıya geçti. Görüntülerde yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için tavayla vurduğu anlar yer aldı. İşte izleyenleri dehşete düşüren o anlar...

21.06.2022 14:47 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:48
Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanlar her an vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor. Saldırgan hayvanlarla iç içe yaşadıklarından olası saldırılarda nasıl bir yöntem kullanacaklarını az çok biliyorlar. Son görüntüler Florida eyaletinden! Yaşlı bir adam azgın timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu. Elindeki tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü.

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Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Florida'da yaşlı bir adamın timsahla verdiği mücadele, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Yaşlı adamın yakınları tarafından çekilen görüntülerde, timsah yem için doğru zamanı kollayıp hemen saldırıya geçiyor.

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Yaşlı adam ise ölmemek için timsahla çetin bir mücadeye girişiyor.

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Timsahtan kurtulmak için uyguladığı yöntemse görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Tava ile timsahın kafasına sertçe vuran adam, timsahtan kurtuluyor.

Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Aldığı darbeler sonrası, hızla kaçan timsah ve yaşlı adamın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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