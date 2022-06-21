Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler
ABD'nin güneydoğu eyaletlerinden Florida'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Diğer vahşi hayvanlarla sık sık mücadeleye girişen koca timsahların hedefinde bu kez bir insan vardı. Evinin bahçesinde duran bir adama aniden timsah saldırdı. Aç olan timsah adamı gözüne kestirdi. Fırsatını bulunca da saldırıya geçti. Görüntülerde yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için tavayla vurduğu anlar yer aldı. İşte izleyenleri dehşete düşüren o anlar...
21.06.2022 14:47 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:48
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanlar her an vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor. Saldırgan hayvanlarla iç içe yaşadıklarından olası saldırılarda nasıl bir yöntem kullanacaklarını az çok biliyorlar. Son görüntüler Florida eyaletinden! Yaşlı bir adam azgın timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu. Elindeki tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü.