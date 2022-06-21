Aç timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu! Yaşlı adam tavayla koca ağızlı timsahı böyle geri püskürttü! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanlar her an vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor. Saldırgan hayvanlarla iç içe yaşadıklarından olası saldırılarda nasıl bir yöntem kullanacaklarını az çok biliyorlar. Son görüntüler Florida eyaletinden! Yaşlı bir adam azgın timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu. Elindeki tavayla koca ağızlı timsahı işte böyle geri püskürttü.