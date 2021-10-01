Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara Cinayet Büro Amirliği sır cinayeti araladı.

Evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. karşılarında Erşan Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, İki cinayet zanlısı ifadelerinde Aydemir'i öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını hırsızlık için eve girdiklerini aktardı.