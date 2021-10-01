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Haberler Yaşam Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara'da geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki kargo çalışanı Erşan Aydemir'in cansız bedeni, evinde elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu. Sır ölüm hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Erşan Aydemir'in evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. Karşılarında Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı.

01.10.2021 11:47 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:47
Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara'da, kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulunmuştu.

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Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara Cinayet Büro Amirliği sır cinayeti araladı.

Evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. karşılarında Erşan Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, İki cinayet zanlısı ifadelerinde Aydemir'i öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını hırsızlık için eve girdiklerini aktardı.

Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

Ankara'da kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir (34), sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti.

Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

ELLERİ BAĞLANMIŞ AĞZINA HAVLU SIKIŞTIRILMIŞ
Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.

Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”

İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu.

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