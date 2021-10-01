Ankara’daki sır ölüm hakkında flaş gelişme! Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu: “Öldürme niyetimiz yoktu”
Ankara'da geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki kargo çalışanı Erşan Aydemir'in cansız bedeni, evinde elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu. Sır ölüm hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Erşan Aydemir'in evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. Karşılarında Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı.
01.10.2021 11:47
- Son Güncelleme: 01.10.2021 11:47
Ankara'da, kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulunmuştu.
Ankara Cinayet Büro Amirliği sır cinayeti araladı.
Evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. karşılarında Erşan Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, İki cinayet zanlısı ifadelerinde Aydemir'i öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını hırsızlık için eve girdiklerini aktardı.
Ankara'da kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir (34), sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti.