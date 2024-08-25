Karadeniz ve İç Anadolu’yu sel vurdu! AFAD acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti | Kayseri, Kırşehir, Konya, Kapadokya...

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Selin vurduğu illerde birçok kişi mahsur kalırken sürüklenen araçlar hasar gördü. AFAD'ın açıklamasına göre sağanağın etkili olduğu Kırşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ise bir kişi kayboldu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak alarmı vermişti. Beklenen kuvvetli yağış sele dönüşünce hayatı felç etti. AFAD sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. İşte selin vurduğu iller...
KIRŞEHİR
Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı.
Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.