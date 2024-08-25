Karadeniz ve İç Anadolu’yu sel vurdu! AFAD acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti | Kayseri, Kırşehir, Konya, Kapadokya...

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Selin vurduğu illerde birçok kişi mahsur kalırken sürüklenen araçlar hasar gördü. AFAD'ın açıklamasına göre sağanağın etkili olduğu Kırşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ise bir kişi kayboldu. İşte detaylar...