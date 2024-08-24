Nevşehir'de sel hayatı felç etti, tarlalar göle döndü!

Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Yağış sonrası sel oluştu ve tarlalar sular altına kaldı. Nevşehir'i sel vurdu! İşte bölgeden gelen görüntüler... Nevşehir'i sel vurdu! Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili olurken hayat adeta durdu. Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.