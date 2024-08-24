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Nevşehir'de sel hayatı felç etti, tarlalar göle döndü!

Nevşehir'de Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yağış etkili oldu. Yağış sonrası sel oluştu ve tarlalar sular altına kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 20:09 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 20:21
Nevşehir’de sel hayatı felç etti, tarlalar göle döndü! 1

Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

Nevşehir’de sel hayatı felç etti, tarlalar göle döndü! 2

Yağış sonrası sel oluştu ve tarlalar sular altına kaldı.

Nevşehir'i sel vurdu!

Nevşehir’de sel hayatı felç etti, tarlalar göle döndü! 3

İşte bölgeden gelen görüntüler...

Nevşehir'i sel vurdu!

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