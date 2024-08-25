Yaz aylarında en çok araştırılan konu nasıl hızlı kilo verebilirim oluyor. Özellikle doğal yöntemlerle zahmetsiz bir şekilde kilo vermek isteyenlerin en büyük dostu elma sirkesi vücuda baştan aşağı bir fayda sağlıyor. Peki elma sirkesi gerçekten kilo verdirir mi? Elma sirkesinin faydaları neler? İşte detaylar...
Yaz aylarında özellikle kadınların en büyük şikayet konusu fazla kiloları oluyor. Yaza fit girmek isteyenler kilo vermenin püf noktalarını araştırıyor.
Lübnan'da bu yıl yapılan deneylerde araştırmacılar 3 ay boyunca her sabah aç karnına bir çorba kaşığı elma sirkesi içenlerin ortalama 15 kilo verdiğini açıkladı.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?
Peki aç karnına elma sirkesi içmenin vücuda başka ne faydaları var?
Elma sirkesi içeriğinde protein, enzim ve probiyotik bakteri lifleri içermesi bakımından sindirim sorunlarından cilt problemlerine, saç kepeğinden kalp sağlığına birçok faydası bulunuyor.