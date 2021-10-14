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Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon'dan Rize'ye doğru olan bölümünde sabah saatlerinde 10 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

14.10.2021 11:13 - Son Güncelleme: 14.10.2021 12:13
Karadeniz Sahil Yolu’nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından 3 saat sonra normal akışına döndü.

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Karadeniz Sahil Yolu’nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

Kaza, saat 07.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkiinde meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu’nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

Trabzon'dan Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca önündeki araca arkadan çarptı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

Diğer araçlar da kaygan zeminde duramayarak kazaya karıştı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu

10 araçta hasara neden olan kaza sonrası karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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