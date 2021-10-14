Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 araç birbirine girdi! 5 kilometrelik otomobil kuyruğu oluştu
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon'dan Rize'ye doğru olan bölümünde sabah saatlerinde 10 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
14.10.2021 11:13
- Son Güncelleme: 14.10.2021 12:13
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından 3 saat sonra normal akışına döndü.