78-410 TL zam yapılabilir! 13.2 milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! Ocak 2022'de tüm emekli maaşları en az...
13.2 milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak. Emekliye 78-410 TL zam yapılabilir. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdi Ocak zammını beklemeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zamları 2022 Ocak ayında netleşecek. Temmuz'da emekliler bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini ceplerine koydu. Merkez Bankası'nın 2021 yılı için enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.21 olarak gerçekleşebilecek. 3 ayın verileri beklenirken gözler şimdi Ocak ayında yapılacak zam tutarına çevrildi.
Yaz aylarında zamlı maaşları belli olan ve ikinci ikramiyesini cebine koyan emekliler yıl sonuna az bir zaman kala Ocak zammına odaklandı. Her zam döneminde altı aylık sürecin enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken oluyor. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şu ana kadar belli olan 3 aylık TÜFE yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 5.21'e ulaşacak. Bu hesaplamalara göre maaşlarda yaklaşık 410 liraya varan artış yaşanacak. Geriye artık 3 ayın verisi kaldı.
3 VERİ DAHA VAR
Zam oranı için ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak.