78-410 TL zam yapılabilir! 13.2 milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! Ocak 2022'de tüm emekli maaşları en az...

Yaz aylarında zamlı maaşları belli olan ve ikinci ikramiyesini cebine koyan emekliler yıl sonuna az bir zaman kala Ocak zammına odaklandı. Her zam döneminde altı aylık sürecin enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken oluyor. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şu ana kadar belli olan 3 aylık TÜFE yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 5.21'e ulaşacak. Bu hesaplamalara göre maaşlarda yaklaşık 410 liraya varan artış yaşanacak. Geriye artık 3 ayın verisi kaldı.