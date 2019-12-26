Karadeniz alarm veriyor! Su seviyesi düştü dere yatakları kurudu!

Özellikle yıllık su bütçesini değerlendirirken çok önemli kıldığımız dönem ilk olarak ekim, kasım, aralık dönemi, bir diğer dönem ise ocak, şubat ve mart dönemidir.



Birinci dönemdeki yağışlar özellikle tarımsal üretim açısından çok önemlidir.



Bu nedenle bu dönemde düşen yağış rejiminin düzenli ve dengeli olması bir sonraki yılın tarımsal üretimini ciddi anlamda etkileyecek bir süreçtir.



Son yıllarda maalesef küresel iklim değişimi ve bunun etkilerini Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin belli bölgelerinde çok daha fazla hissedilmeye başlandığını gözlemliyoruz.



Bu yıl Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi bir yağış eksikliği olduğunu biliniyor. Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40'nı bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında kaldığını görüyoruz.



Uzun vadede ne yaşanır bilmiyoruz ancak kısa vadede yaşanan bu sıcak iklimin devam edeceği tahmin ediliyor" diye konuştu.



