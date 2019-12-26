Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı
Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından acı görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Suların çekilmesiyle birlikte yaşanan felaketin boyutu netleşti. Selde sürüklenen araçlar ve zarar görev evlerin görüntüleri ajanslara düştü.
26.12.2019 10:40
- Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40
Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı. Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu.
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