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Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından acı görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Suların çekilmesiyle birlikte yaşanan felaketin boyutu netleşti. Selde sürüklenen araçlar ve zarar görev evlerin görüntüleri ajanslara düştü.

26.12.2019 10:40 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40
Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Adana'da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.

Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı. Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu.

Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı.

Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Sel suları sadece otomobilleri değil tarlaları da sular içinde bıraktı.

Adana'da felaketin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi.

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