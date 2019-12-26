B12 vitamini eksikliği hızla yayılıyor! İşte B12 vitamini deposu besinler...
B12 vitamini eksikliği hızla yayılıyor. Beden ve sinir sisteminin sağlığı için oldukça önem taşıyan B12 vitamini eksikliği yaşandığı zaman birçok sağlık problemi de beraberinde geliyor. Kobalamin olarak bilinen B12 vitamini, vücudun kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde büyük önem taşıyor. B12 vitamini bakteriler ve arkeler tarafından üretilir. Bu bakterilerin bulunduğu otlar ile beslenen hayvanlar da B12 üretebilirler. Ancak insanlar vücutlarında sentezlenen B12 vitamininin emilimini sağlayamazlar. Bu sebeple beslenme yolu ile yiyeceklerden ya da gıda takviyelerinden B12 vitamini alınması gerekir. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamazlar. B12 vitamini düzeyleri çok düşük olduğunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir. B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulunan uzmanlar, B12 vitamini hangi besinlerde bulunduğunu da sıraladı. İşte "B12 vitamini nelerde vardır?" sorusunun cevabı...
Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer. Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.