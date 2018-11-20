Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

Karaciğer safra salgısı yağların sindirilmesi ve atıkların vücuttan uzaklaştırılması görevini yapar. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını düzenleyen kilit bir organdır. Ve daha bir çok görev yapan Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı.

20 Kasım 2018 Salı, 18:14:26 Güncelleme: 18:38:38
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.

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