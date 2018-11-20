Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir?

Karaciğer safra salgısı yağların sindirilmesi ve atıkların vücuttan uzaklaştırılması görevini yapar. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını düzenleyen kilit bir organdır. Ve daha bir çok görev yapan Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı.

20 Kasım 2018 Salı, 18:14:26 Güncelleme: 18:38:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





