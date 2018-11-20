''Bugünün gençlerini, yarının liderlerini yetiştiriyoruz'' sloganıyla yola çıkan İngilizce hazırlıklı Fen ve Sosyal Bilimler Projesi olan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çin/Pekin'de 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen ´´2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"nda ülkemizi temsil etti.