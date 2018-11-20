Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye'yi Çin'de temsil etti!!
''Bugünün gençlerini, yarının liderlerini yetiştiriyoruz'' sloganıyla yola çıkan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çin'in Başkenti Pekin'de, 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen '2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı'nda ülkemizi temsil etti.
20 Kasım 2018 Salı, 17:43:38 Güncelleme: 18:22:56
''Bugünün gençlerini, yarının liderlerini yetiştiriyoruz'' sloganıyla yola çıkan İngilizce hazırlıklı Fen ve Sosyal Bilimler Projesi olan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çin/Pekin'de 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen ´´2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"nda ülkemizi temsil etti.
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