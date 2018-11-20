Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye'yi Çin'de temsil etti!!

''Bugünün gençlerini, yarının liderlerini yetiştiriyoruz'' sloganıyla yola çıkan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çin'in Başkenti Pekin'de, 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen '2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı'nda ülkemizi temsil etti.

20 Kasım 2018 Salı, 17:43:38 Güncelleme: 18:22:56
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiyeyi Çinde temsil edecek!

''Bugünün gençlerini, yarının liderlerini yetiştiriyoruz'' sloganıyla yola çıkan İngilizce hazırlıklı Fen ve Sosyal Bilimler Projesi olan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çin/Pekin'de 15-21 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen ´´2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"nda ülkemizi temsil etti.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiyeyi Çinde temsil edecek!

Ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşayan öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte çalıştaya hazırlanıyor. Danışman öğretmenler Yunus Erdoğan ve Şeyma Ahsen Pirinçveren eşliğinde, Sıla Eylül Gündüz, Mevanur Çabuk, Meryem Özdemir, Ece Çınar, Havva Gülsena Uysal çalıştaya katıldı.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiyeyi Çinde temsil edecek!

35 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

Türkiye'yi temsil eden 5 öğrenci ve 2 danışman öğretmen 35 farklı ülkeden gençlerle bir araya geldi.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiyeyi Çinde temsil edecek!

Çin'de sergilenmek üzere götürülen kültürel öğelerin yanında ikramlık olarak Türk kahvesi ve lokum unutulmadı.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiyeyi Çinde temsil edecek!

FİNALE KALDILAR!

Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 39 ülkeden 267 öğrenci, 49 takımın, 8 kategoride yarıştığı çalıştayda 'Akıllı Robot','Lazer Kesim' ve 'Kısa Dijital Video' alanlarında finale kaldı.

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