Karaciğer sağlığınız için bu besinleri mutlaka tüketin! İşte karaciğeri yenileyen besinler...
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde, sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki, hangi besinler karaciğere iyi geliyor? Sağlıklı bir karaciğer için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte uzmanlardan "karaciğeri yenileyen besinler" tavsiyesi...
25.04.2019 20:53
- Son Güncelleme: 25.04.2019 20:57
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.
"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"
En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.
"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"
Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.