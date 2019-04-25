Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Fasulye hem taze hem de kışın kurutulmuş olarak ana yemeklerde kullanılmış, ayrıca çorbalarda bulgurla birlikte pişirilmiştir. Aşurenin olmazsa olmazı olan kuru fasulye, pilaki ve piyaz olarak geçmişte itibar görmüş, hem sağlıklı hem besleyici olması nedeniyle özellikle Rum mahallelerinde bolca pişirilmiştir.