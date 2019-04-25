Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?
Hem yazın hem de kışın tercih edilen fasulye pilaki çok sevilen tatlar arasında yer alıyor. Özellikle yardımcı yemek ya da meze olarak tercih edilen fasulye pilaki için pratik bir tarif derledik. Sevdiklerinize yapacağını fasulye pilaki tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Fasulye hem taze hem de kışın kurutulmuş olarak ana yemeklerde kullanılmış, ayrıca çorbalarda bulgurla birlikte pişirilmiştir. Aşurenin olmazsa olmazı olan kuru fasulye, pilaki ve piyaz olarak geçmişte itibar görmüş, hem sağlıklı hem besleyici olması nedeniyle özellikle Rum mahallelerinde bolca pişirilmiştir.
Sarayda fasulye daha çok pilaki, etli, taratorlu, salata, pastırmalı, kavurma, yumurtalı, sucuklu, oturtma, sebzeli, çorba, güveç olarak pişirilmiş, bazı böreklerde kavrularak kullanılmıştır. O zamanlardan günümüze gelen fasulyeye "fukaranın eti" denmiştir. Ispanakla ve pazı ile pişen kuru fasulye İstanbul halk mutfağını süslemiştir.
Kuru fasulye protein yanında inorganik tuz ve diğer besin öğeleri içermekte olup et yemeyenlerin mutlaka sofralarında bulundurması gereken baklagillerin başında gelmelidir. İçerdiği protein sayesinde kuru fasulye, haşlanıp suyu 3-4 gün üst üste aç karnına içilirse (aç karnına tüketilen kuşburnu ve zeytin gibi) vücuttaki kurtların ve solucanların düşmesinde faydalı olur.