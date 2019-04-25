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Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Hem yazın hem de kışın tercih edilen fasulye pilaki çok sevilen tatlar arasında yer alıyor. Özellikle yardımcı yemek ya da meze olarak tercih edilen fasulye pilaki için pratik bir tarif derledik. Sevdiklerinize yapacağını fasulye pilaki tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

25.04.2019 17:01 - Son Güncelleme: 25.04.2019 17:01
Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Hem yazın hem de kışın tercih edilen fasulye pilaki çok sevilen tatlar arasında yer alıyor. Özellikle yardımcı yemek ya da meze olarak tercih edilen fasulye pilaki için pratik bir tarif derledik. Sevdiklerinize yapacağını fasulye pilaki tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Fasulye pilaki nasıl yapılır? Sorusu gündemde çok fazla araştırılıyor. Hem zamanınızı çalmayacak hem de lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak fasulye pilaki tarifini uygulayabilirsiniz.

Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Fasulye hem taze hem de kışın kurutulmuş olarak ana yemeklerde kullanılmış, ayrıca çorbalarda bulgurla birlikte pişirilmiştir. Aşurenin olmazsa olmazı olan kuru fasulye, pilaki ve piyaz olarak geçmişte itibar görmüş, hem sağlıklı hem besleyici olması nedeniyle özellikle Rum mahallelerinde bolca pişirilmiştir.

Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Sarayda fasulye daha çok pilaki, etli, taratorlu, salata, pastırmalı, kavurma, yumurtalı, sucuklu, oturtma, sebzeli, çorba, güveç olarak pişirilmiş, bazı böreklerde kavrularak kullanılmıştır. O zamanlardan günümüze gelen fasulyeye "fukaranın eti" denmiştir. Ispanakla ve pazı ile pişen kuru fasulye İstanbul halk mutfağını süslemiştir.

Pratik ve lezzetli fasulye pilaki nasıl yapılır?

Kuru fasulye protein yanında inorganik tuz ve diğer besin öğeleri içermekte olup et yemeyenlerin mutlaka sofralarında bulundurması gereken baklagillerin başında gelmelidir. İçerdiği protein sayesinde kuru fasulye, haşlanıp suyu 3-4 gün üst üste aç karnına içilirse (aç karnına tüketilen kuşburnu ve zeytin gibi) vücuttaki kurtların ve solucanların düşmesinde faydalı olur.

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