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Haberler Yaşam Karabük'te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çökerken, Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.

DHA
08.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 08.04.2022 18:32
Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde geceden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

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Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü, sağanak nedeniyle çöktü.

Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Kaymakam Büşra Güneş ise kuvvetli yağış sonrası taşkın ve toprak kayması meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. ı.

Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı

Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.

Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı
Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı
Karabük’te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı
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