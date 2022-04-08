Karabük'te sağanak nedeniyle menfez köprü çöktü! Tarım alanlarını su bastı
Karabük'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çökerken, Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.
08.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 08.04.2022 18:32
Geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü, sağanak nedeniyle çöktü.
Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.