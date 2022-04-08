Edirne Uzunköprü'de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araç sürücüsü çarpıp yaraladığı kişinin üzerine 50 Türk Lirası attı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve 6 saat sonunda hastaneden taburcu edildiği öğrenilirken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
08.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 08.04.2022 18:08
Kazada yolda yayan yürüyen G.Ç. yaralandı. İddiaya göre, olaydan hemen sonra araç sürücüsü H.O. yaralı G.Ç.'nin yanına gelerek üzerine 50 TL para attı.