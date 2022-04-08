RAMAZAN İMSAKİYE
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Edirne Uzunköprü'de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araç sürücüsü çarpıp yaraladığı kişinin üzerine 50 Türk Lirası attı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve 6 saat sonunda hastaneden taburcu edildiği öğrenilirken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

08.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 08.04.2022 18:08
Edirne Uzunköprü’de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü çarptığı kişinin üzerine 50 TL attı.

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Edirne Uzunköprü’de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Kaza, Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O.'nün idaresindeki araç G.Ç.'ye çarptı.

Edirne Uzunköprü’de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Kazada yolda yayan yürüyen G.Ç. yaralandı. İddiaya göre, olaydan hemen sonra araç sürücüsü H.O. yaralı G.Ç.'nin yanına gelerek üzerine 50 TL para attı.

Edirne Uzunköprü’de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Edirne Uzunköprü’de bir garip olay! Önce çarpıp yaraladı sonra üzerine 50 TL attı

Olay yerine gelen polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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