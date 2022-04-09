Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksici Ali Genç "Zam bizim için iyi oldu. Ama bakalım devamı gelecek mi? Yakıta zam gelmeye devam ederse, bir önceki zammın bir faydası olmadığı gibi bu zammın da bize hiçbir faydası olmayacak. Şu anki zam oranından memnun değiliz. 1 saattir burada sırada bekliyoruz. " şeklinde konuştu.