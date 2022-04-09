Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Alınan zam kararı sonrasında taksiciler, taksimetre güncellemesi için uzun süre kuyrukta bekledi. Bir taksici, "Şu anki zam oranından memnun değiliz" dedi.
09.04.2022 09:52 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:52
Başka bir taksi şoförü Sunay Yılmaz ise, "Şu anda daha zamlı tarifeden siftah yapmadık. Sırada bekliyoruz ama yakıt çok pahalı. Zam oranı bizi memnun eder mi etmez mi şu an bilmiyorum. Ben 32 senelik taksiciyim. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Taksimetre güncelleme ücretinin 1250 Türk Lirası olduğunu söylüyorlar." dedi.