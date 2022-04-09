RAMAZAN İMSAKİYE
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Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Alınan zam kararı sonrasında taksiciler, taksimetre güncellemesi için uzun süre kuyrukta bekledi. Bir taksici, "Şu anki zam oranından memnun değiliz" dedi.

09.04.2022 09:52 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:52
Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul Kadıköy'de bulunan taksimetre güncelleme merkezi önündeki taksi yoğunluğu sebebiyle trafik kuyrukları oluştu.

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Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Firma çalışanları taksicileri sıraya yönlendirme konusunda büyük çaba sarf etti.

Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksici Ali Genç "Zam bizim için iyi oldu. Ama bakalım devamı gelecek mi? Yakıta zam gelmeye devam ederse, bir önceki zammın bir faydası olmadığı gibi bu zammın da bize hiçbir faydası olmayacak. Şu anki zam oranından memnun değiliz. 1 saattir burada sırada bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Başka bir taksi şoförü Sunay Yılmaz ise, "Şu anda daha zamlı tarifeden siftah yapmadık. Sırada bekliyoruz ama yakıt çok pahalı. Zam oranı bizi memnun eder mi etmez mi şu an bilmiyorum. Ben 32 senelik taksiciyim. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Taksimetre güncelleme ücretinin 1250 Türk Lirası olduğunu söylüyorlar." dedi.

Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
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