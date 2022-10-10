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Bağcılar'da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da inşaatın temeline demir indiren operatörün üzerinde durduğu vinç devrildi. Kabinin içinden inşaatın temeline düşen operatör boynunu çarparak düştüğü yerde hayatını kaybetti. İşte olay yerinden görüntüler...

10.10.2022 16:28 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:28
Bağcılar’da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da inşaatın temeline demir indiren operatörün üzerinde durduğu vinç devrildi. Kabinin içinden inşaatın temeline düşen operatör boynunu çarparak düştüğü yerde hayatını kaybetti.

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Bağcılar’da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Bina inşaatında kazılan temele demir indirmek için vincin kabinine giren operatör Muhammed Talha Yaşar, hazırlanan demirleri yaklaşık 10 metre aşağı indirmeye başladı.

Bağcılar’da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

Vincin koluna bağlanan demirlerin ağırlığı nedeniyle vinç inşaat alanına doğru yan yattı. Operatör Muhammed Talha Yaşar da kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü. Yaşar, inşaatın temelinde bulunan kalaslara boyun kısmını çarptı.

Bağcılar’da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

CENAZESİ SEDYEYE BAĞLANIP ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Talha Yaşar'a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı.

Bağcılar’da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti

Daha sonra Muhammed Talha Yaşar'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı.

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