Bağcılar'da vinç devrildi! İnşaatın temeline düşen operatör hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da inşaatın temeline demir indiren operatörün üzerinde durduğu vinç devrildi. Kabinin içinden inşaatın temeline düşen operatör boynunu çarparak düştüğü yerde hayatını kaybetti. İşte olay yerinden görüntüler...
10.10.2022 16:28 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:28
Vincin koluna bağlanan demirlerin ağırlığı nedeniyle vinç inşaat alanına doğru yan yattı. Operatör Muhammed Talha Yaşar da kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü. Yaşar, inşaatın temelinde bulunan kalaslara boyun kısmını çarptı.
CENAZESİ SEDYEYE BAĞLANIP ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Talha Yaşar'a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı.