Kara kış kapıda! Gitti sanılan kış ters köşe yaptı! Uzmanlar pazartesi günü şiddetli geliyor diyerek uyardı! 4 derece birden...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Raporla birlikte 4-8 Mart 2023 tarihleri arasında 81 ilde görülecek tahmini hava sıcakları belli oldu. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışlı hava görülürken bazı illerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu Anadolu'da yer alan bazı illerde hafif ve yoğun kar yağışı da görülecek. Meteoroloji il il hava durumu tablosunu aşağıda detaylıca inceleyebilirsiniz.
Özellikle bu hafta başı sıcakların düşmesi ve havanın iyice soğulmasıyla birlikte güncel uyarılar mercek altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde 5 gün boyunca görülecek tahmini hava sıcaklarına dair raporu paylaştı. Öte yandan yapılan son uyarılara göre önümüzdeki günlerde onlarca şehirde kar ve yağmur yağışı görülecek. Bazı illerde etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarı yapıldı. Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle bazı bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Öte yandan haftanın gelecek günlerinde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.