Kara kış kapıda! Gitti sanılan kış ters köşe yaptı! Uzmanlar pazartesi günü şiddetli geliyor diyerek uyardı! 4 derece birden...

Özellikle bu hafta başı sıcakların düşmesi ve havanın iyice soğulmasıyla birlikte güncel uyarılar mercek altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde 5 gün boyunca görülecek tahmini hava sıcaklarına dair raporu paylaştı. Öte yandan yapılan son uyarılara göre önümüzdeki günlerde onlarca şehirde kar ve yağmur yağışı görülecek. Bazı illerde etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarı yapıldı. Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle bazı bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor.