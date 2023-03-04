'2671'den geldim' dedi ve ekledi "Güvende kalın ve sakin olun..." Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Daha önceki sosyal medya paylaşımlarından Alaric, ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka zaman dilimlerine açılan portallar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Alaric, "Dikkat! Ben 2671 yılından bir zaman yolcusuyum ve önümüzdeki 5 tarih hakkında sizi uyarmak için buradayım. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın aynalı bir versiyonu olan bir gezegen keşfetti.