'2671'den geldim' dedi ve ekledi "Güvende kalın ve sakin olun..." Kehanetleri tüyler ürperten cinsten! Taş üstünde taş kalmayacak
Gün geçmiyor ki yeni bir zaman yolcusu daha sosyal medyada kehanetlerini açıklamasın. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "theradianttimetraveler" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.
TikTok'ta gelecekten geldiğini iddia ederek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımları herkesi şaşırttı. 2671 yılından günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, Kasım ayından itibaren insanlık tarihinin akışını değiştirecek beş olay hakkında uyarılarda bulundu.
Eno Alric veya 'theradianttimetraveler' olarak bilinen bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımda 2671 yılından geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde insanlık tarihini etkileyecek beş olay hakkında bilgi verdi.
Zaman yolcusu Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında, insanların yeni gezegenler keşfedeceğini , uzaylıları taşıyan dev bir meteorun Dünya'ya çarpacağını ve sonunda feci bir tsunami tarafından Dünya'nın sular altında kalacağını iddia etti. Zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI
Daha önceki sosyal medya paylaşımlarından Alaric, ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka zaman dilimlerine açılan portallar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Alaric, "Dikkat! Ben 2671 yılından bir zaman yolcusuyum ve önümüzdeki 5 tarih hakkında sizi uyarmak için buradayım. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın aynalı bir versiyonu olan bir gezegen keşfetti.