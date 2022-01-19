2021 yılını mumla arayacağız! Baba Vanga 2022 kehanetlerini duyanın ağzı bir karış açık kalacak! Meğer tam o tarihte...

2022 yılının ilk ayında kahinlerin o yıllara dair kehanetleri çok okunuyor. Çoğu kehaneti tutan Baba Vanga da bu isimlerden birisi. Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 yılıyla ilgili öngörüleri ortaya çıktı. Önceki yıllarda birçok kehaneti gerçekleşen kahinin 2022 kehaneti duyanları şaşırtacak. Çocukluğunda görme yetisini kaybeden ve Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen Baba Vanga daha önce 11 Eylül saldırıları başta olmak üzere ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması gibi olayları bilimişti. Son olarak 2022 kehanetleri ise başta ABD ile İngiltere olmak üzere basında geniş yankı uyandırdı. Kahinin tahminlerine göre 2022 yılında yine dikkat çeken pek çok gelişme yaşanacak.