Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Açelya isimli şempanze görenleri hayrete düşürüyor... Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nde kalan talihsiz hayvan adeta bir sigara tiryakisi. Gösteri amacıyla sigara içilmesi öğretilen şempanze Açelya, şimdilerde günde 2 paket, yaklaşık 40 sigara içiyor. İşte tiryaki şempanzenin görüntüleri...

20.01.2022 00:13 - Son Güncelleme: 20.01.2022 00:22
Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nde kalan Açelya isimli şempanzeye hayvanat bahçesine gelen insanları eğlendirmesi için sigara içmesi öğretildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Bir süre sonra sigara içmeye alışan Açelya, adeta tiryaki hale geldi.

Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Uzun zamandır günde 40 sigara içen Açelya'nın bu hikayesi, yürek burktu.

Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Açelya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un başkentin çevresindeki eğlence merkezleri için yenileme talimatı vermesinin ardından Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı konumuna geldi.

Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...

Ancak Açelya'ya yönelik muamele, tepki çekiyor.

SON DAKİKA