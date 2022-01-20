Bir günde iki paket içiyor! Sigaraları art arda yakan şempanzeyi gören inanamadı: Meğer insanlar eğlensin diye...
Açelya isimli şempanze görenleri hayrete düşürüyor... Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nde kalan talihsiz hayvan adeta bir sigara tiryakisi. Gösteri amacıyla sigara içilmesi öğretilen şempanze Açelya, şimdilerde günde 2 paket, yaklaşık 40 sigara içiyor. İşte tiryaki şempanzenin görüntüleri...
20.01.2022 00:13
- Son Güncelleme: 20.01.2022 00:22
Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nde kalan Açelya isimli şempanzeye hayvanat bahçesine gelen insanları eğlendirmesi için sigara içmesi öğretildi.
Açelya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un başkentin çevresindeki eğlence merkezleri için yenileme talimatı vermesinin ardından Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı konumuna geldi.