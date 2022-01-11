Kar soğuğu kapıyı çaldı çarşamba günü başlıyor cuma akşama kadar... Meteoroloji 12-13-14 Ocak il il hava durumunu kapsamlı liste sıraladı
Ülkemizde soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak sorusu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün ve saat vererek uyarıda bulundu. Asıl gün etkisini gösterecek ve cuma gününden itibaren yoğunluğu azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte yeni hava durumu raporunu açıkladı. Alınan son bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği bildirildi. Birçok ilimiz için uyarıda bulunan Meteoroloji sıcaklıkların salı gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini ifade ederken İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıca 14 il için de sarı kod ikazında bulundu.
Kar soğuğu kapıyı çaldı çarşamba günü başlıyor cuma akşama kadar... Meteoroloji 12-13-14 Ocak il il hava durumunu kapsamlı liste sıraladı. Ocak ayının ortalarına adım adım yaklaşırken ülkemizin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizdeki son durumu değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde yaşayan vatandaşları uyardı. Ayrıca İstanbul ve Ankara için bu hafta kar uyarısı da yapıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.