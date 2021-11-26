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100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki Çukurhan mezrasını 1990'da terör olayları nedeniyle terk edip, 2003'te geri dönen Veysi Üstün (58) çoraklaşan arazileri, incir, üzüm, nar ve erik gibi meyveler ile sebzeler ekip bahçeye çevirdi. 50'den fazla ailenin bahçe işleri ile uğraştığını belirten Üstün, "Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 1- 2 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" dedi. Bahçelerden yılda 100 tondan fazla nar, 20 tondan fazla incir çıkıyor.

26.11.2021 11:36 - Son Güncelleme: 26.11.2021 12:04
100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyüne bağlı Çukurhan mezrasını terör olayları nedeniyle 1991'de terk edip, Cizre'ye göç eden Veysi Üstün, babasından kalan topraklara 2003'te dönmeye karar verdi.

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100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

Dedesinin, babasının diktiği ağaçların yandığını gören Üstün, araziyi eski haline getirmek için kolları sıvadı. Üstün, kendisine ait 10 dönümlük araziye meyve ağaçları dikmeye başladı.

100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

Üstün, aradan geçen 18 yılda arazisine incir, nar, üzüm, hurma gibi meyvelerin yanı sıra sebzeler de yetiştirdi. Üstün'ün çabasını gören diğer köylüler de geri dönerek bağ ve bahçelerinde çalışmaya başladı.

100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

'YILDA 100 TONDAN FAZLA NAR ÇIKIYOR'
Babasından sonra köylerinin hep yakılıp yıkıldığını ifade eden Üstün, "Cizre'ye göç ettik. Sonra Cizre'den Şırnak'a geçtik. 2003'te köyümüze geldik.

100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil

Bahçemizi yepyeni yaptık. Her türlü sebzemiz, meyvemiz var. İncir, erik, nar, şeftali ve birçok meyve. Bir kısmını satıyoruz, bir kısmını akrabalarımıza, komşularımıza veriyoruz.

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