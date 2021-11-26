100 tondan fazla nar 20 tondan fazla incir çıkıyor! Terörden temizlenen Cudi Dağı etekleri yeniden yemyeşil
Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki Çukurhan mezrasını 1990'da terör olayları nedeniyle terk edip, 2003'te geri dönen Veysi Üstün (58) çoraklaşan arazileri, incir, üzüm, nar ve erik gibi meyveler ile sebzeler ekip bahçeye çevirdi. 50'den fazla ailenin bahçe işleri ile uğraştığını belirten Üstün, "Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 1- 2 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" dedi. Bahçelerden yılda 100 tondan fazla nar, 20 tondan fazla incir çıkıyor.
26.11.2021 11:36
- Son Güncelleme: 26.11.2021 12:04
Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyüne bağlı Çukurhan mezrasını terör olayları nedeniyle 1991'de terk edip, Cizre'ye göç eden Veysi Üstün, babasından kalan topraklara 2003'te dönmeye karar verdi.