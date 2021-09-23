Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti

Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.



