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Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili 'Mavi Balina' iddiası: Ekipler harekete geçti

İstanbul'un Kartal ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Arda Yurtseven, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İntihar ettiği öne sürülen Yurtseven'in son zamanlarında içine kapanık olduğunu ve kendi halinde gezindiği arkadaşları tarafından söylendi. 16 yaşındaki lise öğrencisinin 'Mavi Balina' oynadığı iddialarına ilişkin Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

23.09.2021 17:34 - Son Güncelleme: 23.09.2021 17:45
Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti

Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

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Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti



Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede, baba Hakkı Yurtseven taziyeleri kabul etti.

Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti

Arda Yurtseven'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti

Evden ayrıldığı 19 Eylül'den sonda sonra haber alınamayan Arda Yurtseven'in telefonunun en son sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda arama yapan ekipler, Yurtseven'in cesedini, dün bir ağaçta ipe asılı halde bulmuştu.

Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili ’Mavi Balina’ iddiası: Ekipler harekete geçti

MAVİ BALİNA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Yurtseven'in ölümünün ardından Mavi balina isimli oyun etkisi olduğu iddia edildi.

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