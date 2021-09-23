Cesedi ormanlık alanda bulunan Arda Yurtseven ile ilgili 'Mavi Balina' iddiası: Ekipler harekete geçti
İstanbul'un Kartal ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Arda Yurtseven, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İntihar ettiği öne sürülen Yurtseven'in son zamanlarında içine kapanık olduğunu ve kendi halinde gezindiği arkadaşları tarafından söylendi. 16 yaşındaki lise öğrencisinin 'Mavi Balina' oynadığı iddialarına ilişkin Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.
23.09.2021 17:34
- Son Güncelleme: 23.09.2021 17:45
Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
Arda Yurtseven'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.
Evden ayrıldığı 19 Eylül'den sonda sonra haber alınamayan Arda Yurtseven'in telefonunun en son sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda arama yapan ekipler, Yurtseven'in cesedini, dün bir ağaçta ipe asılı halde bulmuştu.
MAVİ BALİNA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Yurtseven'in ölümünün ardından Mavi balina isimli oyun etkisi olduğu iddia edildi.