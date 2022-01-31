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Haberler Yaşam Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?

Türkiye günlerdir Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşurken şok eden bir iddia ortaya atıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları gözaltına aldı, cinayette adı geçen Fatih Sipahi ise Ece Erken'in gözaltına alınanlardan o isim ile geçmişte tatile gittiğini iddia etti.

31.01.2022 13:20 - Son Güncelleme: 31.01.2022 13:20
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

EK GÖZALTI SÜRESİ
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

Gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için bugün adliyeye sevk edildi. Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliye 4 gün ek gözaltı süresi verildi

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