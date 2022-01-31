Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman’la tatile gitmedin mi?

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.