Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok Ece Erken iddiası! Vahşette adı geçen Fatih Sipahi: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
Türkiye günlerdir Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşurken şok eden bir iddia ortaya atıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları gözaltına aldı, cinayette adı geçen Fatih Sipahi ise Ece Erken'in gözaltına alınanlardan o isim ile geçmişte tatile gittiğini iddia etti.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.
EK GÖZALTI SÜRESİ
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı.