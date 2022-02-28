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İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

Son dakika haberleri...İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu. İşte olay yerinden görüntüler...

28.02.2022 23:24 - Son Güncelleme: 28.02.2022 23:45
İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuya sebep oldu. Küçükçekmece'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

Yangın, saat 20.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde Tomurcuk Sokak'ta seyir halindeki otomobilde çıktı.

İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

Yabancı uyruklu Fadel Srour'un kullandığı 06 MA 0480 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü otomobili durdurarak, kendini dışarı attı.

İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

PATLAMALAR OLUNCA SOKAKTA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Alevler otomobili sararken, bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, dar sokakta park edilmiş haldeki otomobillere de zarar verdi.

İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

İlhan Aslancan, park halindeki otomobilini alevlerden kaçırmak için zamanla yarıştı. Aslancan direksiyon başına geçtiğinde ve yaya olarak alevlere bir başka mahalleli yaklaştığında bir anda ufak çaplı patlamalar yaşandı.

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