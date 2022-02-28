İstanbul’da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuya sebep oldu. Küçükçekmece'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.