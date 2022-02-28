İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında alev alev yandı: Arabasına atlayan kaçtı
Son dakika haberleri...İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu. İşte olay yerinden görüntüler...
28.02.2022 23:24 - Son Güncelleme: 28.02.2022 23:45
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuya sebep oldu. Küçükçekmece'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde Tomurcuk Sokak'ta seyir halindeki otomobilde çıktı.