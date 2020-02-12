Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

Bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin başında probiyotik gıdalar geliyor. Bu gıdalardan biri de ev yapımı yoğurtlar. Ev yapımı yoğurtla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta inceleme altına alındı. Hastaların her birine her gün 500 ml ev yapımı yoğurt yedirildi. Semptomlar 6 ay süreyle izlendi. Çıkan sonuç araştırma yapan bilim insanlarını bile şaşırttı.

12.02.2020 08:09 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





