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Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

Bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin başında probiyotik gıdalar geliyor. Bu gıdalardan biri de ev yapımı yoğurtlar. Ev yapımı yoğurtla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta inceleme altına alındı. Hastaların her birine her gün 500 ml ev yapımı yoğurt yedirildi. Semptomlar 6 ay süreyle izlendi. Çıkan sonuç araştırma yapan bilim insanlarını bile şaşırttı.

12.02.2020 08:09 - Son Güncelleme:
Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Kanser uzmanları açıkladı! 6 ay boyunca ev yoğurdu yerseniz...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

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