Günlük burç yorumları – 12 Şubat 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.
BOĞA:
Ayni ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Nedeni de; baz aldığınız ve referans noktası olarak belirlediğiniz diğer kişilik davranışları, sempatik olan gelişigüzel hareketlerinizi kısıyor Hırslı olduğunuz bir gündesiniz.
İKİZLER:
Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Bugün, aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız. Başak burcunda ilerleyen Ay'ı olumlu etkisini hissedecek ve çalışmalarınıza yeni bir hız vereceksiniz.
YENGEÇ:
Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.
ASLAN:
Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız. Maddi konularda korkusuzca davranmayı istemek en doğal hakkınız olabilir. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.