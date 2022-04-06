Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık
KKTC'de ağır makineli silahlarla kanlı pusuda öldürülen kumarhane, otel ve casino işleriyle bilinen Halil Falyalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Falyalı'nın, 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun 2006-2015 yılları arasında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada tanıklık yaptığı gün yüzüne çıktı. Mahkemenin Falyalı'nın, 'Uyuşturucu ticareti değil, otel satışı yaptık' tanıklığı sonrası Osman Hacısüleymanoğlu hakkında beraat kararı verdiği öğrendildi.
06.04.2022 09:43 - Son Güncelleme: 06.04.2022 10:00
'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun yargılandığı uzatmalı uyuşturucu davasından KKTC'de geçtiğimiz Şubat ayında silahlı saldırı sonucu vefat eden Halil Falyalı çıktı.
Teknik takiple elde edilen tape kayıtlarında, Kıbrıs'ta oluşan ticaret ağı ifşa olurken, Osman Hacısüleymanoğlu bu tapelerin, arazi satışıyla ilgili olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını iddia etti.