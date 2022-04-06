Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

Sabah'ın haberine göre, Falyalı'nın Hacısüleymanoğlu'nun beraat etmesinde tanıklık yaptığı öğrenildi. O dava dosyasının detaylarına ulaşıldı. 2006 yılında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.