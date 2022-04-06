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Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

KKTC'de ağır makineli silahlarla kanlı pusuda öldürülen kumarhane, otel ve casino işleriyle bilinen Halil Falyalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Falyalı'nın, 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun 2006-2015 yılları arasında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada tanıklık yaptığı gün yüzüne çıktı. Mahkemenin Falyalı'nın, 'Uyuşturucu ticareti değil, otel satışı yaptık' tanıklığı sonrası Osman Hacısüleymanoğlu hakkında beraat kararı verdiği öğrendildi.

06.04.2022 09:43 - Son Güncelleme: 06.04.2022 10:00
Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun yargılandığı uzatmalı uyuşturucu davasından KKTC'de geçtiğimiz Şubat ayında silahlı saldırı sonucu vefat eden Halil Falyalı çıktı.

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Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

Sabah'ın haberine göre, Falyalı'nın Hacısüleymanoğlu'nun beraat etmesinde tanıklık yaptığı öğrenildi. O dava dosyasının detaylarına ulaşıldı. 2006 yılında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

Yargılamada, Hacısüleymanoğlu'nun yurtdışından kaçak yollarla temin ettiği uyarıcı maddeyi, ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde satışa sunduğu ve uyuşturucu madde pazarı oluşturduğu iddia edildi.

Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

Teknik takiple elde edilen tape kayıtlarında, Kıbrıs'ta oluşan ticaret ağı ifşa olurken, Osman Hacısüleymanoğlu bu tapelerin, arazi satışıyla ilgili olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını iddia etti.

Kanlı pusuda öldürülmüştü! Halil Falyalı tanık oldu Hacısüleymanoğlu beraat etti: Uyuşturucu değil otel sattık

Yargılama sonrası 15 yıl hapis ve 200 bin adli para cezası alan Hacısüleymanoğlu, cezaya itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay, kararı onadı. Hacısüleymanoğlu, Yargıtay kararı sonrası cezaevine gönderildi.

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