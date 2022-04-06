Nisa Mihriban bebek Türkiye’nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.’nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım

"KOLAY BULUNSUN DİYE ORAYA BIRAKTIM"

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.