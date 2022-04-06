Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Türkiye'nin gündemi Nisa bebek. Biyolojik annesi Ebru S. tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın İstanbul Pendik'te bulduğu sonra emzirdiği ve süt annesi olduğu Nisa Mihriban bebekten gelecek haberleri tüm Türkiye bekliyor. Nisa Mihriban'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken Ebru S. hakim karşısındaki sorgusunda "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım" diyerek kan dondurdu! İşte Nisa Mihriban bebekten son dakikalar...
Son dakika haberler: Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz (29) geçen salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Kendisi de bir bebek sahibi olan Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeği hiç düşünmeden emzirdi. 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir bakımevine yerleştirildi. Dün sabah fenalaşan Nisa bebek, götürüldüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilmişti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TAKİP EDİLİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında; "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." dedi.
GERÇEK ANNESİ YAKALANDI VE İFADESİ ALINDI
Görüntülerden elde edilen bindiği aracın sürücüsü M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"KOLAY BULUNSUN DİYE ORAYA BIRAKTIM"
Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.