Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli’de hayrete düşüren örümcek

Ayrıca, "Vücudun arka kısmı olan abdomen, bir uğur böceğini andırır şekilde parlak kırmızı üzerine siyah beneklidir. Bu tür ülkemizde yaygındır. Loureedia cinsi ise kırmızı, siyah veya gri tonlarda renk ve desenlerin abdomen üzerinde oluşturduğu harikulade kontrast ile meşhurdur. Ülkemizde var olup olmadığı henüz teyit edilmemiş olan Loureedia cinsi türleri Kuzey Afrika'da yaygındır. Ayrıca bu cinsin adı, Amerikalı müzisyen Lou Reed'den gelmektedir. Her iki cinsin de türleri, parlak renkli ve gezgin erkekleri ile meşhurdur." dedi.