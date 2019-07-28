Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

15 YIL SONRA GELEN KANLI MİSİLLEME

Polis ekipleri, Ali Can Ayna ile ilgili yaptıkları araştırmada Ayna ailesi ile Şeker ailesi arasında kan davası nedeniyle yaklaşık 15 yıldır husumet olduğunu öğrendi. 9 Mart 2004 yılında Şeker ailesinden olan eşiyle boşanma aşamasındaki Ayhan Ayna (24), iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti.