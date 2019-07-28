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Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

Adana'da, 25 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İzzettin Şeker'in 15 yıl önce başlayan kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şeker'in öldüğü olaya karışan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

28.07.2019 13:51 - Son Güncelleme: 28.07.2019 13:52
Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

Olay, perşembe günü, Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47118 Sokak'taki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

Açılan çapraz ateşte tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar, kendilerini bekleyen iki kişinin olduğu otomobile binip olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

Polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını çamurla kapattığını belirledi.

Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin otomobilinin Ankara'da Ali Can Ayna tarafından kiralandığını tespit etti.

Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı

15 YIL SONRA GELEN KANLI MİSİLLEME
Polis ekipleri, Ali Can Ayna ile ilgili yaptıkları araştırmada Ayna ailesi ile Şeker ailesi arasında kan davası nedeniyle yaklaşık 15 yıldır husumet olduğunu öğrendi. 9 Mart 2004 yılında Şeker ailesinden olan eşiyle boşanma aşamasındaki Ayhan Ayna (24), iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti.

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