Kanlı infazın sebebi 15 yıllık kan davası çıktı
Adana'da, 25 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İzzettin Şeker'in 15 yıl önce başlayan kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şeker'in öldüğü olaya karışan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
28.07.2019 13:51
- Son Güncelleme: 28.07.2019 13:52
15 YIL SONRA GELEN KANLI MİSİLLEME
Polis ekipleri, Ali Can Ayna ile ilgili yaptıkları araştırmada Ayna ailesi ile Şeker ailesi arasında kan davası nedeniyle yaklaşık 15 yıldır husumet olduğunu öğrendi. 9 Mart 2004 yılında Şeker ailesinden olan eşiyle boşanma aşamasındaki Ayhan Ayna (24), iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybetti.
DİĞER GALERİLER