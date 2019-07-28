'Cüceler Şehri'nde ortaya çıkan mumyalanmış ceset akıllara durgunluk verdi! İşte esrarengiz köy Makhunik'te olup bitenler...

Güliver'in Maceraları eserinde anlatılan cüceler şehri olan Liliput Şehri'ni hatırlatan veya fantastik eserlerde okuduğumuz Moria, Thorbardin, Mithril Salonları gibi fantastik yerleri aklımıza getiren Makhunik, dünyamızda ortaya çıkan fantastik bir yer gibi görünüyor. Makhunik, İran'ın kuzeydoğusunda 1500 yıl önce kurulmuş bir köy. Afgan sınırından 75 km uzakta. 100 yıl önce burada yaşayan insanların boyu yaklaşık 1 metreydi, ortalama boydan 50 cm daha kısa. Nedeni ise oldukça ilginç… BBC yazarlarından Shervin Abdolhamidi İran'ın bir metre boyundaki insanların köyü olarak bilinen Makhunik'e gitti ve gözlemlerini yazdı. İşte Makhunik köyü hakkında ilginç bilgiler…

28.07.2019 16:56 - Son Güncelleme: 28.07.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





